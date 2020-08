Seirbheis ùr 'son dèiligeadh ri draghan luchd-obrach NHS na Gàidhealtachd

Tòisichidh seirbheis ùr Diluain do luchd-obrach NHS na Gàidhealtachd a tha airson dragh sam bith a th' orra a thogail.

'S e seirbheis mar seo dhaibh far an urrainn dhaibh an cuid draghan a thogail gun eagal a bhith orra ro mhanadsairean aon de na molaidhean ann an aithisg Iain Sturrock QC a chuala gum faodadh gun robh na ceudan air burraidheachd fhulang aig an ùghdarras slàinte.

Fhuaireadh gun robh an t-eagal air cuid de luchd-obrach, gun deach maoigheadh orra agus nach deach dèiligeadh riutha gu dòigheil.

Chaidh dithis fhastadh airson na seirbheis neo-eisimeilich a bhios fosgailte fad 24 uairean de thìde.

Faodaidh iad bruidhinn riutha ann an dìomhaireachd air an fòn neo tro phost-dealain ma tha draghan orra mu chùram euslainteach, sàbhailteachd, burraidheachd neo mar a thathar a' dèiligeadh riutha.

Ceum cudromach

Tha NHS na Gàidhealtachd ag ràdh gur e clach-mhìle chudromach a tha seo airson dèanamh cinnteach gum bi misneachd aig luchd-obrach gum faigh iad èisteachd.

Thuirt Cathraiche NHS na Gàidhealtachd, an t-Ollamh Boyd Robasdan, gun do rinn iad adhartas a thaobh a bhith a' dèiligeadh ri burraidheachd agus piseach a thoirt air cultar an àite-obrach sa bhliadhna mu dheireadh.

"Tha sinn mar-thà air innleachdan mar phrògraman cobhair do luchd-obrach a chur an sàs agus cuideachd pròiseas slànachaidh airson feadhainn air an deach dìol a dhèanamh.

"'S e innleachd eile a tha seo a leigeas le daoine am fòn a thogail agus a dhol chun na companaidh seo agus bruidhinn ann an dìomhaireachd, agus bheir a' chompanaidh seachad beachd dhaibh air slighean air am faodadh iad na gearanan a th' aca a thoirt air adhart."

"Chan e seo rud a ghabhas làimhseachadh agus a thionndadh mun cuairt ann an aithghearrachd. Tha rud mar sin gu math domhainn aig amannan ann am buidheann sam bith agus tha a' bhuidheann a tha seo tha sinn air fhastadh a-nis, tha iadsan eòlach air a bhith a' toirt seirbheis mar seo seachad aig iomadach buidheann slàinte air feadh Bhreatainn," thuirt e.