An creideas coitcheann

'S e ionad-obrach Phort Rìgh a chunnaic an t-àrdachadh as motha ann am Breatainn de dhaoine a' sireadh a' chreideis choitchinn bho thòisich an lockdown.

Mus deach na bacaidhean a chur a sàs sa Mhàirt 's e 400 duine a bha a' faighinn na sochair tro oifis Phort Rìgh. Ach, tha an àireamh sin air èirigh a thrì uimhir gu 1,200.

Air feadh Alba tha ionad-obrach High Riggs an Dùn Èideann san dàrna àite agus ionad an Òbain san treas àite.

Tha an aithris seo aig Andreas Wolff.