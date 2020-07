Ceist mu champachaidh

Ciamar as urrainn dèiligeadh ris an àireamh dhaoine a tha a' campachadh air a' Ghàidhealtachd ann an àiteachan nach bu chòir?

'S e sin a' cheist mhòr a tha aig iomadach coimhearsnachd agus cuid de chomhairlichean cuideachd.

Tha aithrisean ann gu bheil daoine a' fàgail sgudal agus salachair às an dèidh - ann an cladhan, raointean cluiche agus aig carraighean-cuimhne.

Tha Comhairle na Gàidhealtachd a nis a beachdachadh fuasglaidhean airson an trioblaid. Tha an aithris seo aig Eileen NicDhomhnaill...