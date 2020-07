Mì-chinnt mu Champas Coimhearsnachd Bharraigh

Tha mì-chinnt a' leantainn am measg chuid ann am Barraigh mun Champas Coimhearsnachd far am bi goireasan foghlam agus slàinte air an toirt còmhla.

Chaidh dragh a thogail le feadhainn mu ghainnead fiosrachaidh co-cheangailte ri na planaichean airson na làraich ann am Bàgh a Chaisteil, is a tha cuid amharrasach mu dheidhinn.

Thuirt Comhairle nan Eilean Siar ge-ta nach eil fiosrachadh mionaideach air a bhith gann agus gun deach co-chomhairle farsaing a chumail.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.