100,000 tiocaid seausan sa Phrìomh Lìog

Image copyright SNS Image caption Chan eil luchd-taic gu bhith aig Pittodrie Disathairne

A-rèir beul-aithris a bhuill-coise, 's ann bho bhilean Jock Stein a thàinig na faclan; "Chan e dad a th'ann am ball-coise as aonais an luchd-taic."

Tha an abairt air fad pìos nas fhaide. B'ann mu luchd-taic a bhiodh a' pàigheadh airgid aig na geataichean a bha an t-seann mhanaidsear aig Celtic agus aig Alba a' bruidhinn nuair a dh'aithris e rosgrann a cleachdadh mòran chlubaichean agus luchd-taic mar dhòigh an dlùth-cheangal eadar sgiobaidhean agus na daoine a bhiodh gan leantainn a mhìneachadh.

Seusan ùr

Tòisichidh Prìomh Lìog na h-Alba Disathairne às aonais aon neach-taic bho sgioba sam bith a' pàigheadh airson putadh tro na geataichean.

Nuair a shèideas an rèitire Bobby Madden fhìdeag airson toiseach geama Obar-Eadhain an aghaidh Rangers aig Pittodrie, cha bhi ach cluicheadearan, coidsichean, agus luchd-obrach riatanach taobh a-staigh na pàirce.

Air sgath buaidh Chovid-19 air na dh'fhaodas de dhaoine cruinneachadh airson tachartasan spòrsail, bi aig na mìltean a bhiodh an dòchas fàilte a chuir air na sgiobaidhean, ged a b è blàth neo fuar, ris na geamannan a thòisicheas seusan ùr a bhuill-coise a' leantainn air loidhne no air an telebhisean.

Image copyright SNS Group Image caption Luchd-taic Thobar na Màthair

A dh'aindeoin draghan mu dheidhinn cuin a bhios cead aig sgiobaidhean fàilte a chuir air an luchd-leantainn aca a-rìthist, tha còrr air 100,000 neach air suimean mòra de dh'airgead a' chosg air meadhan traidiseanta a bhios a' sealltainn a dà chuid dìlseachd do sgioba agus deòntas cluba a chuideachadh aig àm nuair a tha na sgiobaidhean iad fhèin air an dealachadh bho na daoine a bhios a cruinneachadh robh 3f gach dàrna Dhisathairne.

Suimean mòra

Tha sgiobaidhean an lìog as àirde (ach a' mhàin Hamilton Accies nach eil a' tairgsinn cairtean-seusan am bliadhna) air a bhi reic chairtean airson suimean eadar £250 agus £500 aig a char as lugha airson inbheach.

Anns a chumantas, chan eil prìs nan tiocaidean air ìsleachadh anns an lìog.

Seo airson seusan anns nach urrain do sgiobaidhean freagairt a thoirt do luchd-taic a tha a' faighneachd airson deit gus a chuir anns a mhìosachan airson tilleadh a dh'fhaicinn na sgiobaidhean aca beò.

Airson nan ceud geamannan anns an lìog, bha seirbhisean a shealladh geamannan air loidhne air an tairgsinn mar phàirt de chairt-seusan - an àite suidheachan aig a phàirce.

A-rèir aon neach-taic aig Rangers, Mìcheal Steele, cha b'fheuch seo na suimean a bhathar ag iarraidh.

"'Se cus airgid a bha ann nach do cheannaich mi tiocaid.

"Tha a h-uile club a' dèanamh rud diofraichte agus cha robh e soilleir gu leòr dhòmhsa airson a bhi a' ceannach tiocaid faisg air £500" thuirt e.

Image copyright SNS Image caption Fhuair Sam Cosgrove 23 tadhal ann an 37 geàm do Obar Dheathain an seausan a' chàidh

Anns na mionaidean mun coisich 22 cluicheadair ann an lèintean dearga agus gorm air pàirce Phittodrie Disathairne, bì barrachd dhraghan aig luchd-taic mu cheangal ris an eadar-lìon na ri loidhnichean màll aig na geataichean.

Chan ann mar seo a bhiodh seann ghaisgich an spòrs, ged a b è Stein neo Busby, a dealbhachadh an dlùth-cheangal eadar luchd-taic agus na laoich a bhiodh gan riochdachadh, ach chan e mìosan àbhaisteach a tha air dol seachad do sgiobaidhean no an luchd-taic aca.

'Cuideachadh a chluba'

Anns a Mhàrt chuirear stad air an spòrs ann an priobadh na sùla.

Bha mì-chinnt ann mu chòrr is spòrs agus cuir-seachadan eile, ach tha cinnt mu aon rud agus 's e sin na nì luchd-taic aig sgiobaidhean na h-Alba airson an dòchas tìghinn tro na geataichean a chumail beò.

Mhìnich neach-taic aig Hibernian, Mata MacIomhair gun do cheannaich esan na cairtean-seasan aig toiseach a Mhàrt nuair a chaidh ainmeachadh gun robh lockdown gu bhi ann.

"Bha fios againne gun robh an club gu bhi ann an duilgeadasan mur a biodh airgead na iomhas air choireign gu bhi tighinn a steach.

"Air sgath sin cheannaich sinne na tiocaidean airson cuideachadh a chlub. Cha robh sinn a' coimhead airson càil às ach a bhi cuideachadh a chlub" thuirt e.

Tha prìsean nan tiocaidean cosgail, ach tha cuid de chleachdaidhean agus de thraidiseanan nas prìseile na suim airgid.

Aig àm nuair a tha mòran a' gabhail uallach mu dheidhinn na sgiobaidhean aca, 's e na tha luchd-taic deònach a dhèanamh agus a phàigheadh dha na clubaichean aca rud a tha a' samhlachadh ceangal nas doimhne na bhiodh ann eadar cuir-seachadan eile.

Ann an linn Stein agus Busby, cha robh seusan ann anns am feumadh clubaichean faighneachd dhan luchd-taic airson airgead tiocaidean-seusan agus iad às aonais comas na geataichean aca fhosgladh… ach dh' fhaighnich mòran an Alba an dearbh cheist.

Fhreagair còrr air 100,000 dhiu.

Cha bhi iad a' tighinn tro na geataichean Disathairne mar a bhiodh iad ag iarriadh, ach ann an dòigh eile tha an t-seann abairt air a bhi air a dhearbadh.

Chan e dad a th'ann am ball-coise as aonais an luchd-taic.