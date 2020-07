Taighean-beaga ùra air fàire aig an Stòr

Image copyright John Allan/Geograph Image caption Bidh an Stòrr a' tàladh nam mìltean de luchd-tadhail a h-uile bliadhna.

Tha dùil gun tòisich obair gus taighean-beaga ùra a thogail do dhaoine a thadhaileas air Bodach an Stòir san Eilean Sgitheanach.

Cuiridh am pròiseact seo, a chosgas £300,000, ri dà phròiseact eile a tha a' dol air adhart mar-thà gus piseach a thoirt air a' cheum agus stad a chur air crìonadh na talamhainn fo uallach chasan an luchd-tadhail, agus cuideachd gus raon-parcaidh ùr a thogail.

A thuilleadh air taighean-beaga, bidh goireasan ann do bhanaichean-campachaidh.

Thòisich obair às ùr air a' cheum air an 22na là den Ògmhios, an dèidh do riaghailtean an Lockdown a bhith air an lagachadh.

Tha dùil gun tòisich obair air na taighean-beaga air an 3mh là den Lùnastal.