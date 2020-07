Sgoiltean

Tha dùil ri dearbhadh bho Phrìomh Mhinistear na h-Alba feasgar gum bi na sgoiltean a' fosgladh a-rithist air an 11mh là den ath-mhìos. Agus innsidh Nicola Sturgeon do Phàrlamaid na h-Alba gum bi iad fosgailte làn-ùine gun astar-sòisealta sam bith eadar a' chlann.

Inbhir Chluaidh

Thuirt ceannard Comhairle Inbhir Chluaidh, Chris McEleny, gum feumar beachdachadh air lockdown ionadail, le cruinneachadh den Choròna-bhìoras anns an sgìre. Tha ochd cùisean dearbhte ann am Port Ghlaschu am measg 14 ann an sgìre Bhòrd Slàinte Mòr-Sgìre Ghlaschu agus Cluaidh. Thuirt Amazon gu bheil aon chùis dearbhte aig an stòr mhòr a th' acasan ann an Guraig.

Fòrladh

Tha sgrùdadh ùr a' tomhas gu bheil còrr is leth de na companaidhean aig a bheil luchd-obrach air fòrladh an-dràsta am beachd cosnaidhean a ghearradh nuair a thig an sgeama sin gu ceann. Thuirt Institiùd Eaconomach Fraser of Allander gu bheil mu 12% dhiubh sin an dùil gearraidhean mòra a dhèanamh. Agus fhuair an sgrùdadh gu bheil companaidhean anns a' chumantas den bheachd nach bi iad ag obair ach aig eadar leth agus trì chairteal den comas eadar seo agus deireadh na bliadhna.

Cuarantain

Thuirt Stiùiriche Clinigeach Nàiseanta na h-Alba gur dòcha gun tèid an ùine a dh'fheumas feadhainn air an tig coltas a' Choròna-bhìorais fuireach air leth bho chàch a leudachadh bho sheachd gu deich là. Tha dùil gun tachair sin an Alba, coltach ris na trì dùthchannan eile a th' anns an Rìoghachd Aonaichte. Thuirt an t-Oll. Jason Leitch gu bheil còmhradh ann aig ìre na Rìoghachd Aonaichte, agus gun tèid innse an-diugh fhathast dè nì Alba.

Eden Court

Leig Taigh-Cluiche Eden Court ann an Inbhir Nis fhaicinn nach bi tachartasan beò de sheòrsa sam bith aca gu toiseach na Dùbhlachd air a' char as tràithe. Dhùin an goireas aig toiseach an Lockdown, agus tha luchd-stiùiridh a' cur romhpa a-niste tòiseachadh air fosgladh às ùr, mean air mhean bhon 4mh là den Dùbhlachd. Bidh tuilleadh fiosrachaidh, thuirt iad, mun sin anns an t-Sultain.