Eden Court gun chuirmean beò chun na Dùbhlachd

Tha Eden Court an Inbhir Nis air innse nach bi cuirmean beò air an cumail leotha chun a' 4mh là den Dùbhlachd.

Tha planaichean ann ge-tà, gus taigh-dhealbh an ionaid fhosgladh a-rithist agus tachartasan eile a chur air dòigh 'son toiseach na Dàmhair.

Dhùin Eden Court na dorsan aca aig fìor thòiseach an lockdown agus chan eil iad air fhosgladh on uairisn.

Dhearbh an t-ionad-ealain gu bheil iad an teis-mheadhan cuirmean beò a chur dheth no a' feuchainn àm eile a chur air dòigh far an tèid na cuirmean air adhart san àm ri teachd.

Thèid fiosrachadh a bharrachd asgaoileadh san t-Sultain mu thachartasan na Nollaige.

Do dhaoine a bha an dùil a dhol gu tachartas beò eadar seo agus an Dùbhlachd thuirt Eden Court ann am brath naidheachd gun cuireadh oifis nan tiocaidean aca fios thuca.