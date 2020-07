Cead cluiche

Dh'innis Comhairliche san Eilean Sgitheanach gu bheil còmhraidhean air tòiseachadh gus goireasan-spòrs ann am Port Rìgh fhosgladh do chloinn a' bhaile tro làithean-saora an t-Samhraidh.

Seo, agus pàrantan Sgitheanach air gearan nach eil àite idir ann do chloinn a tha airson ball-coise a chluich, agus gu bheil na Poilis air a bhith a' dol às dèidh chloinne air an lorg a' cluich air raon-spòrs cùl na h-àrd-sgoile.

Tha tuilleadh aig Alasdair MacLeòid.