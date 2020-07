Air feadh na Gàidhealtachd tha àiteanan a' fosgladh a-rithist as dèidh miosan dùinte is iad a' feuchainn ri beagan den seusan turasachd fhaighinn.

An diugh dh' fhosgail Taigh-tasgaidh Sluagh na Gàidhealtachd ann am Baile ùr an t-Slèibhe is iad a' cuir fàilte air na luchd-tadhail aca a-rithist. Chaidh Cara Coburn ann dhuinne.