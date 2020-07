Le mòran bhuidhnean air na dòighean obrach aca atharrachadh air sgath a phandemic, tha cuid am beachd an cumail a dol leis gu bheil iad air a bhith cho soirbheachail.

Nam measg tha an sgoil ealain neo-eiseamalach, Bridge House Art ann an Ulapul, a ghluais cuid de chùrsaichean ac air loidhne, is iad air fàs fhaicinn ann an ùidh dhaoine ann am peantadh agus ealain.

Tha barrachd aig Doneil Macleòid.