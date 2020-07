Bann-leathainn 'son 60 coimhearsnachd

Dh'fhoilsich BT Openreach planaichean airson bann-leathainn a thoirt gu 60 coimhearsnachd eile ann an Alba, nam measg 9 àitean air a' Ghàidhealtachd, am Moireibh agus an Earra-Ghàidheal is Bòd.

Thuirt iad gur ann air na pìosan dhen dùthaich a tha doirbh a ruighinn a thathar ag amas san ath cheum de bhith toirt bann-leathainn gu coimhearsnachdan.

Am-measg nam bailtean a gheibh na seirbheis ùr, tha An Aghaidh Mhòr is Inbhir Theòrsa air a' Ghàidhealtachd, Ceann Loch Chille Chiarain an Earra Ghàidheal, Farrais, Inbhir Lòsaidh, Fonn Dhoichtidh agus Bucaidh ann am Moireibh.

2024

Bu chòir gun tòisich an obair an ath bhliadhna, ged a dh'fhaodadh e bhith 2024 mus ruig iad gach baile air an liosta.

Dh'iarr a' chompanaidh air Riaghaltas na Rioghachd Aonaichte seasamh ris an gealltanas a thug iad seachad gun toireadh aig £5bn seachad ann a bhith a' faighinn am bann-leathainn gu na sgìrean is iomallaiche san dùthaich.