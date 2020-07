Uisge-beatha gu leòr

Chaidh planaichean airson taigh-staile ùr ann am Beinn na Faoghla luach £6.5m fhoillseachadh le Companaidh Stailidh Uibhist.

Thèid spìorad leithid uisge-beatha, ruma agus sineabhair a chruthachadh 's an taigh-staile le blas de bhrìgh Innse Gall.

Tha an t-iarrtas airson cead dealbhaicheadh a' dol gu Comhairle nan Eilean Siar an t-seachdain seo leis an dòchas gun tòisich obair air an togalach tràth ann an 2022.

Thèid doighean ùr-ghnàthach a chleachdadh ann a bhith a dealbhachadh an togalaich agus anns a' phròiseas stailidh.

'S ann leis an fhear-ghnothaichais Aonghas A Mac a' Mhaoilean agus a mhac Aonghas E Mac a' Mhaoilean a tha a' chompanaidh a tha a' cuir air adhart na planaichean.

Obraichean

Thuirt cathraiche agus àrd-oifigear na companaidh, Aonghas A Mac a' Mhaoilean, gun cruthaich an taigh-staile is ionad tadhail 25 obraichean san eilean agus gun cùm e taic ri 60-70 obair a bharrachd.

"Tha sinn airson uisge-beatha, ruma is sineabhair a dhèanamh an seo a chuireas Beinn na Faoghla agus Innse Gall air slighe turasachd an uisge-bheatha.

"Tha mi airson dàimh làidir a chruthachadh le taighean-staile eile anns na h-eileanan airson is gun cùm sinn taic ri eaconomaidh na h-Alba agus an gniomhachas gu eadar nàiseanta" thuirt e.

Thuirt Stiùiriche Obrach, Aonghas E Mac a' Mhaoilean : "Tha e cudtromach gu bheil sinn cho mothachail sa ghabhas mun a bhuaidh air an àrainneachd 's na planaichean againn".

Taiceil

"Tha sinn ag obair còmhla ri eòlaichean sa ghniomhachas airson dòigh stailidh a chruthachadh a thèid a dhèanamh le cumhachd ath-nuadhachail", thuirt e.

Thèid seiseanan coimhearsnachd a chuir air dòigh thàiris air na seachdainean a tha romhainn far am faigh eileanaich an cothrom na planaichean fhaicinn agus ceistean sam bith a th'aca fhaighneachd.

Seo an dàrna taigh-staile a chithear ann am Beinn na Faoghla anns na bliadhnaichean a tha romhain.

Dh'innis a chompanaidh Taigh-Staile Uibhist a Tuath bho chionn dà sheachdain gun robh iad air an t-seann togalach ris an canar Nunton Steadings a cheannach is iad an dùil uisge-beatha a dhèanamh ann, le ionad airson luchd-tadhail agus goireas coimhearsnachd.