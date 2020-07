Dragh mu sgudal

Chaidh coinneamh èiginneach a chumail ann an Stafainn san Eilean Sgitheanach an-diugh mu na ghabhas a dhèanamh mu dhaoine a bhith a' campadh san sgìre agus a' fàgail sgudail às an dèidh.

Chan ann a-mhàin ann an Stafainn a tha seo a' tachairt, ach ann an sgìrean air feadh na Gàidhealtachd is nan Eilean bho chionn ghoirid, agus cuid a' faighneachd an e as coireach ach gu bheil barrachd Bhreatannach a' tighinn gu tuath seach a bhith a' falbh a-null thairis air làithean-saora.

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.