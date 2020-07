Tha an dà nàmhaid ann am Bàideanach a' dèanamh fiughair ris an àm nuair a bhios e comasach seusan ùr a chur air chois.

Tha Ceann a' Ghiùthsaich ag amas air tiotal na Prìomh Lìog a dhìon, agus linn ùr a tòiseachadh aig Baile Ùr an t-Slèibh aig a bheil manaidsear ùr.

Le tuilleadh, seo Calum MacAmhlaidh.