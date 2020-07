Obair-togail gus tòiseachadh air a' Bhlàr Mhòr

Image copyright John Paul Peebles Image caption Thaghail Ministear an Taigheadais, Caobhain Stiùbhart air an làrach an uiridh còmhla ri Ceannard Leasachadh agus Ath-chruthachaidh aig Comhairle na Gàidhealtachd, Ailean Maguire.

Tòisichidh obair-togail air 117 taighean ùra aig làrach a' Bhlàir Mhòir anns a' Ghearastain a dh'aithghearr.

Tha seo mar phàirt de phròiseact nas motha, a' toirt a-staigh làrach airson ospadal ùr a ghabhas àite Ospadal a' Bhelford agus bidh ionad aig Colaisde Taobh Siar na Gàidhealtachd airson a bhith a' teagasg saidheans agus tecneòlais.

Bidh 87 de na taighean ùra aig Comhairle na Gàidhealtachd agus thèid iad sin a thoirt seachad air màl.

Ceannach

Bidh 20 eile ri fhaighinn air màl cuideachd ach rud beag nas daoire, agus bidh 10 gan reic fon sgeama LIFT aig Riaghaltas na h-Alba airson daoine a tha a' ceannach taigh airson a' chiad turas.

Seo an obair taigheadais is motha a tha air a bhith dol air a' Ghàidhealtachd bho na 1980'an agus 's e a' chompanaidh TSL Contractors a fhuair an cùmhnant.

Tha dùil gum bi na taighean deiseil ron a' Chèitean 2022.

'S e companaidh ionadail a th' ann an TSL, agus thuirt iad gum bi am pròiseact seo a' toirt cothrom dhaibh luchd-obrach às an sgìre fhastadh, agus am measg sin, bi cothrom ann do phreantasan.

Fhuair a' Chomhairle grant luach £10.9m bho Riaghaltas na h-Alba airson tecneòlas uaine a chleachdadh 'son na taighean a theasachadh agus tha dùil gun sàbhail sin airgead dhan luchd-còmhnaidh.