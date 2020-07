Peinnseanair a dh'fhalbh air sgrìob motar-baidhg a dhìth

Image copyright Poileas Alba Image caption Bha George McGowan air a dhol gu sgìre Bheinn a' Bhragaidh air a' mhotar-rothair aige

Tha daoine a-muigh a' feuchainn ri lorg fhaighinn air fireannach, 77, nach do thill bho thuras air a' mhotar-baidhseagal aige ann an Cataibh.

Thuirt na Poilis nach do thill George McGowan, à Goillspidh, dhachaigh mar a bha dùil aig 1:00f Diluain an dèidh mar a chaidh e a-mach air a' mhotar-baidhg aige ann an sgìre Beinn a' Bhragaidh.

Thuirt oifigearan gur e Beta Alp 200 a bha e a' dràibheadh.

Tha Mgr McGowan geal, 5'11'' de dh'àirde, agus meadhanach mòr.

Tha falt goirid liath air agus bidh e a' caitheamh speuclairean; bha seacaid ghorm Reak air, boiler suit gorm, brògan mòra gorma, clogaid dhubh agus glainneachan-dìona.