Leanaidh Cèilidh na Comhairle gu àm na Bliadhn' Ùire

Dh'innis Comhairle nan Eilean gun lean na cèilidhean beò a th' air a bhith aca a h-uile oidhche Haoine agus Shathairne gach seachdainn air-loidhne bhon a thòisich an lockdown gu deireadh na bliadhna.

Rinn iad sgrùdadh air duilleag Facebook na Comhairle a' faighneachd do dhaoine an robh iad airson agus gun cumadh iad orra na cèilidhean a chur air dòigh.

Thug còrr agus 400 duine freagairt dhaibh agus thuirt 98% dhiubh sin gun robh iad airson agus gun leanadh na h-oidhcheanan ciùil.

Tha tòrr de thachartasan sòisealta agus cur-seachadan a chuir a' Chomhairle air dòigh mar fhreagairt do staing Covid-19 air tighinn gu crìch, ach bha na cèilidhean a' còrdadh gu mòr ri muinntir nan eilean gun luaidh air daoine a bhuineas dhan sgìre ach a tha a' fuireach thall thairis.

Thuirt Co-òrdanaiche nam Meadhanan aig a' Chomhairle, Cailean Seòras Moireasdan: "Leanaidh na cèilidhean chun na Bliadhna Ùr ach dìreach oidhche Haoine aig 21:00 mar as àbhaist.

"Tha sinn air ar dòigh innse dhuibh gur e Iain "Costello" MacÌomhair, fear dhen fheadhainn a bu mhotha a th'air a bhith an sàs ann an cèilidhean beò an lockdown, a bhios na fhear an taighe an t-seachdain seo."

Tha còrr agus 30 cèilidhean air a bhith ann sna ceithir mìosan a dh'fhalbh agus chaidh am faicinn 374,300 tursan gu ruige seo.

A thuilleadh air a bhith a' leantainn orra le na cèilidhean, dh'aontaich a' Chomhairle gun obraich iad còmhla ri luchd-ciuìl na sgìre airson agus gum faigh luchd-còmhnaidh dhachaighean-cùraim nan Eilean Siar cothrom ma 's fhìor a dhol gu cèilidh le bhith a' cur film de chuirmean ciùil gach seachdainn gu na taighean.