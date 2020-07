Pròiseact dualchais eileanach gu bhith a' tòiseachadh às ùr

Image copyright Colin Cameron Image caption Bha cuirmean-ciùil gu bhith aig Fèis Cheilteach Innse Gall 2020 mar phàirt den phròiseact "Eadar Eileanan".

Thèid pròiseact dualchais Eileanach "Eadar Eileanan" a chur air-loidhne, agus an cruth ris an robh dùil a bhiodh air air a chur dheth ri linn suidheachadh a' Choròna-bhìorais.

Bhathar a' dèanamh deiseil airson grunn thachartasan ciùil agus taisbeanaidhean ealain fon pròiseact a chur air dòigh as t-Samhradh seo.

Thòisich An Lanntair ann an Steòrnabhagh am pròiseact le taic bho sgeama LEADER ag obrachadh le buidhnean dualchais agus ealain sna h-Eileanan Siar agus na h-Eileanan mu Thuath.

Am measg na bha gu bhith ann bha cuirmean ciùil aig Fèis Chiùil Thraidiseanta Shealtainn agus aig Fèis Cheilteach Innse Gall ann an Leòdhas cho math ri bùithdean-obrach, òraidean agus taisbeanaidhean ùra ann an taighean-tasgaidh air feadh an t-Samhraidh anns gach sgìre eileanaich.

Tha an fheadhainn air cùl a' phròiseict an dòchas gun tèid aca air mòran dheth sin a thoirt seachad air-loidhne fhathast gu h-àraid an dèidh mar a chaidh ceann-ùine airson na taic-airgid a leudachadh gu an Dùbhlachd.

Image copyright An Lanntair Image caption Am measg an fheadhainn a tha an sàs sa phròiseact tha am filmeadair, Zoe NicAonghais, agus an seinneadair, Iseabal Anna Mhàrtainn.

'S i Alex Dhòmhnallach co-òrdnaiche a' phròiseict agus thuirt i nach robh càil de dh'fhios aca an toiseach mar a b' urrainn do thachartasan beò a dhol air adhart.

"Bha tòrr den obair ullachaidh air tòiseachadh mar-thà agus, mar sin, b' e briseadh-dùil a bhith a' smaoineachadh nach fhaiceadh duine toradh na h-obrach sin.

"Bha teagamh mòr againn gu h-àraid a thaobh nan cuirmean agus taisbeanaidhean a bha gu bhith aig na fèisean ann an Lèaruig, Kirkwall agus Steòrnahagh agus ceann-ùine airson an taic-airgid a chleachdadh gu bhith ann.

"Ach chaidh againn air dòigh a lorg còmhla airson agus gun tèid cuid de na bha san amharc againn a thoirt gu buil," thuirt i.

Bidh òraidean ann an co-bhanntachd le OGE rim faotainn air-loidhne cho math ri bùithdean-obrach agus taisbeanaidhean.

Mar an ceudna, chìthear filmichean goirid air-loidhne mar phàirt de thaisbheanaidhean nan taighean-tasgaidh. Bidh iad sin air an sgaoileadh gach seachdain mar phàirt de shreath air-loidhne.

Seach na cuirmean ciùil beò a bha gu bhith ann, bidh iad a' foillseachadh CD le obair ùr an fheadhainn a bha còir a bhith a' nochdadh air an àrd-ùrlar.