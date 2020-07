Bhàsaich fireannach an dèidh dha tuiteam far beinne an Gleann Comhann

Image copyright Police Scotland Image caption Cameron Steel

Dh'innis na Poilis gun do chaochail fireannach às dèidh dha tuiteam is e a' sreap ann an Gleann Comhann.

Chaidh ainmeachadh mar Cameron Steel, 35, à Glaschu.

Chaidh fios a chur air Poileas Alba mu 15:30f Disathairne gun robh dithis fhireannach a bha a' coiseachd air Bidean nam Beann ann an Gleann Comhann feumach air taic.

Chaidh oifigearan ann le taic bho Sgioba-teasairginn Bheanntan Ghleann Comhann agus heileacoptair nam maor-cladaich.

Image copyright Alan O'Dowd/Geograph Image caption Bha Mgr Steel a' coiseachd air Bidean nam Beann Disathairne

Bha Maighstir Steel air tuiteam agus dh'innis na Poilis gun do chaochail e aig làrach na tubaiste.

Thuirt na Poilis gu bheil na smuaintean aca le a theaghlach.

Thèid aithisg a chur gu Neach-casaid a' Chrùin.