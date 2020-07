Mearachd ann an dàta Bhòrd na Gàidhlig air foghlam tràth bhliadhnaichean

Image caption Dh' aidich Bòrd na Gàidhlig gu robh na h-àireamhan a dh'fhoillsich iad neo-choileanta

Tha Bòrd na Gàidhlig ag ràdh gun robh àireamhan a sheall lùghdachadh mòr ann an cloinn fo aois trì bliadhna ann am buidhnean Gàidhlig "neo-choileanta".

Dh'fhoillsich iad figearan ùra air foghlam Gàidhlig an t-seachdainn a chaidh a dh'fhàg mòran a' faighneachd cheistean mun deidhinn.

Bha ceist gu h-àraid ann mu mar a tha an àireamh cloinne ann am buidhnean fo aois trì bliadhna air tuiteam 20% aig ìre nàiseanta agus còrr is 80% sna h-Eileanan Siar.

Tha am Bòrd a-nis ag ràdh gun robh na h-àireamhan a chuir iad a-mach ceàrr agus gun dèan iad a-nis ùrachadh air an fhiosrachadh airson cloinne eadar breith is trì bliadhna de dh'aois air an làraich-lìn aca nuair a gheibh iad an dàta as ùire.

Cainnt na dachaigh

Ach sheall cuideachd rannsachadh ùr - "Crisis in the Vernacular Community" - air staid na Gàidhlig gu bheil nas lugha na 3% a' tighinn a-steach gu sgoil-àraich sna h-Eileanan an Iar, Stafainn is Tiriodh fileanta sa Ghàidhlig.

Bha Fionnlagh MacLeòid fad iomadach bliadhna os cionn Chomhairle nan Sgoiltean Àraich agus tha e ag ràdh nach eil am fiosrachadh seo na iongnadh dha.

Na bheachdsan 's e as coireach gu ìre mhòr ris an staing gu bheil cuid de phàrantan, fiù 's an fheadhainn le Gàidhlig, a' fàgail a' ghnothaich aig an sgoil agus tha an àireamh phàrantan aig nach eil an cànan idir air a dhol suas gu mòr.

Tha e a' moladh gum bu chòir do dhaoine cùrsaichean cànain a dhèanamh mus bi teaghlach aca, agus gun ionnsaich iad cainnt na dachaigh agus altram-cloinne leis a' Ghàidhlig.

"Cainnt na sgoile, chan e an aon rud a th' ann ri cainnt sòisealta na dachaigh agus an teaghlaich agus, leis an sin, cha chuireadh e iongnadh sam bith orm ged a bhiodh e mar a tha a' tachairt ann an Èirinn agus sa Chuimrigh agus aon duine a-mach à 100 as urrainn clann a thogail leis a' chànan aca."

Image caption Tha Fionnlagh MacLeòid air a bhith an sàs ann an foghlam fo aois sgoile airson mòran bhliadhnaichean.

Ionad Beatha

Tha esan dhen bheachd gu bheil e do-dhèanta do dhaoine thighinn a-mach à foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a-mhàin le filteantas sa chànan.

"Chan urainn dhut. Cuimhnich gun tàinig a' Bheurla a-steach ann an àiteachan mar Leòdhas agus na Hearadh agus Roinn na Gàidhealtachd agus cha tàinig a' Bheurla a-steach do choimhearsnachdan, do theaghlaichean, airson 100 bliadhna. Tha cainnt eadar-dheallaichte ann eadar an dachaigh agus an teaghlach agus cainnt na sgoile."

Tha e ag ràdh gum feum an fheallsanachd sin a bhith air fighe a-steach dhan t-siostam, agus thuirt e gur e sin an t-adhbhar a tha iad air a bith a' sireadh còmhraidh leis an Riaghaltas air a' chuspair seo.

Tha a' chompanaidh aig Mgr MacLeòid a' ruith chùrsaichean a tha a' teagasg briathrachas altram-chloinne agus na dachaigh agus tha iad a' feuchainn ri 'Ionad Beatha' a stèidheachadh ann an Glaschu.

"Tha rudeigin coltach ri 1,000 uairean de thìde ceangailte ri ionnsachadh cainnt na dachaigh agus cainnt an teaghlaich. 'S e rud a tha cho annasach gu bheil daoine a' smaoineachadh gun urrainn dhut a h-uile nì a th' ann ionnsachadh san sgoil," thuirt e.