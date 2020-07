Sgoiltean

Cuiridh Riaghaltas na h-Alba aonta an-diugh ris a' phlana airson fosgladh nan sgoiltean làn-ùine a-rithist seachdain Dimàirt seo tighinn. Ach tha an Riaghaltas ag ràdh gum feum foghlam measgaichte eadar an sgoil 's an dachaigh a bhith sa phlana sin air eagal 's gun sgap am bhìoras a-rithist. Tha an Caibineat a' coinneachadh aig a' cheart àm 's a nochd sgrùdadh ùr a tha ag ràdh gu bheil mòran phàrantan agus feadhainn aig a bheil clann nan cùram den bheachd nach robh guth aig Seirbheis Foghlaim na h-Alba orra fad èiginn a' Choròna-bhìorais.

Mion-shlòigh

Chuir Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte sia pròiseactan rannsachaidh air dòigh a dhèanadh a-mach carson a tha mion-shlòigh a dhà uimhir nas buailtiche bàsachadh le COVID-19 's a tha daoine geala. Bheir aon phròiseact sùil air clàran meadaigeach 40m duine air feadh Bhreatainn, agus bidh Oilthigh Obar Dheathain a' sgrùdadh carson nach eil feadhainn à mion-chinnidhean cho coltach pàirt a ghabhail ann an deuchainnean clinigeach.

Banachdach

Thug an Riaghaltas cùmhnant dhan chompanaidh Fhrangaich Sanofi 's GlaxoSmithKline airson suas ri 60m dòs de bhanachdach air a bheil iad ag amas airson COVID-19. Thuirt am Ministear Gnothachais, Alok Sharma, gu bheil e cudromach sealbh fhaighinn tràth air farsainneachd de bhanachdach a bhiodh èifeachdach.

Mòinteach

Chuir Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte taic ri tagradh airson mòinteach Ghallaibh is Chataibh a dhèanamh na Ionad Dualchais Cruinne aig UNESCO. Tha 0.5m acair de mhòintich san sgìre. Thèid an tagradh gu UNESCO ann an 2023.

An Gearasdan

Tòisichidh obair anns a' Ghearasdan a dh'aithghearr air pìos fearainn a chaidh a chomharrachadh airson taigheadais, ospadail ùir, agus acadamaidh saidheans. Cheannaich Comhairle na Gàidhealtachd an làrach air a' Bhlàr Mhòr bho Thesco bho chionn còig bliadhna an dèidh do Thesco co-dhùnadh nach biodh iad a' dol air adhart le stòr mòr an sin. Bidh còrr is 100 taigh ùr anns an leasachadh, ospadal an àite Ospadail a' Bhelford, agus ionad saidheans agus teicneòlais do Cholaiste Thaobh Siar na Gàidhealtachd.