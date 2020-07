Rabhadh mu chall chosnaidhean uisge-bheatha

Tha aonadh an GMB a' toirt rabhaidh gum faodadh mòran dhaoine an cosnaidhean a chall ma thèid an tuilleadh tharaifean a chur air uisge-beatha Albannach a tha ga chur gu na Stàitean Aonaichte.

Chuir riaghaltas a' Chinn-suidhe Trump taraif 25% air Mac-na-Braiche singilte san Dàmhair an-uiridh mar thoradh air na subsadaidhean Eòrpach a fhuair a' chompanaidh adhair Airbus.

Tha iad a' nis a' toirt rabhaidh gun cuir iad taraifean nas àirde agus nas fharsainge air an uisge-bheatha Albannach, agus chaidh taraif cuideachd air uisge-beatha Aimeireaganach a tha ga reic san Roinn Eòrpa.

Tha an GMB a' cur an taic ri iomairt staileadairean na h-Alba agus nan Stàitean Aonaichte toirt air Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte seasamh aig Washington, agus tha iad a' toirt rabhaidh gun dèan iad fhèin strì mura dèan an Riaghaltas sin.