Iomairt airson dìon a bharrachd air bìobhairean an Alba

Tha co-bhanntachd de 24 diofar bhuidhnean ag iarraidh air daoine an ainm a chur ri athchuing airson dìon a chur air bìobhairean ann an Alba.

Tha luchd-glèidhteachais, gnothachasan agus buidhnean coimhearsnachd air cùl na h-iomairte.

Aig an ìre seo tha cead aig tuathanaich losgadh air bìobhairean nach eil iad ag iarraidh air an fhearann aca agus am marbhadh.

Tha Co-chaidreachas Ath-Fhiadhachaidh na h-Alba ag iarriadh gun tèid na bìobhairean sin a ghluasad gu sgìrean eile leithid na Gàidhealtachd.

Ged a chuir Holyrood dìon air a' bhìobhair an-uiridh, shònraich iad nach fhaod iad ach sgapadh gu nàdarrach às an dà sgìre sa bheil iad a-niste - Cnapadal agus Taobh Tatha.

'S ann air Taobh Tatha as motha a chaidh de bhìobhairean a mharbhadh.

Dìon a bharrachd a dhìth

'S e Steve Micklewright Fear-gairm Co-chaidreachas Ath-Fhiadhachaidh na h-Alba agus tha e a' gabhail ris gum faod na beathaichean buaidh at thoirt air obair nan tuathanach air Taobh Tatha.

"Bidh iad a' togail dhamaichean agus bidh sin ag adhbrachadh thuiltean agus gabhaidh e tuigsinn carson nach eil tuathanaich ann an sin gan iarraidh air am fearann.

"'S e aon fhuasgladh a th' aca an-dràsta losgadh orra leis nach ceadaich an Riaghaltas gun tèid iad gluasad eadar sgìrean.

"An-uiridh, chaill sinn mu 20% de bhìobhairean na h-Alba air sgàth agus gum faodar losgadh orra fon lagh agus tha sinne den bheachd gum feumar rudeigin a dhèanamh mun sin.

"Tha fios againn gu bheil suas ri 100,000 heactair de choille a bhiodh freagarrach dha na bìobhairean, gu h-àraid air a' Ghàidhealtachd, far an urrainnear an cur agus far an soirbhicheadh leotha," mhìnich e.

Thathas an dòchas gun tèid an athchuing a dheasbad ann am Pàrlamaid na h-Alba.