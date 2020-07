Dragh an Inbhir Ghòrdain agus còrr 's 100 bàta-crùis air tursan a chur dheth

Image copyright Port of Cromarty Firth

Tha dragh air luchd-gnìomhachais air a' Ghàidhealtachd an dèidh dearbhaidh gu bheil cha mhòr a h-uile soitheach-crùis a bha dùil a thigeadh a dh'Inbhir Gordain am-bliadhna air an turas a chur dheth.

Bha dùil ri còrr agus 100 soitheach, an àireamh a bu mhotha riamh.

Bhiodh na bàtaichean mòra air còrr agus 250,000 luchd-siubhail agus criutha a thoirt chun na sgìre.

Tha sgapadh a' Choròna-bhìorais air feadh an t-saoghail a' fàgail nach eil dùil ach ri trì dhe na 106 soitheach-crùis ris an robh dùil ann an Inbhir Ghòrdain.

Buaidh eaconamach

Tha luchd-gnothachais air an cuid dhraghan a chur an cèill mun bhuaidh a tha seo a' dol a thoirt orra.

'S àbhaist don chompanidh D&E Coaches a bhith a' toirt nan ceudan de luchd-siubhail bho na soitheachan air tursan aig an àm seo dhen bhliadhna; 's e sin 90% de theachd a-steach na companaidh rè an t-samhraidh.

Tha àrd stiùiriche na companaidh, Dòmhnall MacMhathain, ag ràdh gu bheil iad mu £1.5m a chall air sgàth 's gun deach tursan nan soithichean a dh'Inbhir Ghòrdain a chur dheth.

Tha bùithtean beaga neo-eisimeileach sa phort a' crochadh gu mòr air na bhios luchd-turais a' ceannach bhuapa.

Tha Sandra Rothach a' ruith na bùtha, Tanstar Gifts, agus thuirt i gu robh am baile gu tur eadar-dhealaichte as aonais nan soithichean mòra.

"Tha Inbhir Ghòrdain a' fulang gu mòr leis nach eil na soithichean-crùis an seo am-bliadhna. 'S e call mòr a bhios ann dhan eaconamaidh ionadail agus teachd a-steach a h-uile duine," thuirt i.

Tha Ùghdarras Port Linne Chrombaidh air a bhith gu mòr a' brosnachadh nan soitheachan-crùis thighinn chun na sgìre agus tha iad a' cur 20% ris an teachd a-steach aca. Mar sin 's e buille mhòr a th' anns an t-suidheachadh dhaibh.

Tha dùil, ge-tà, ri mòran shoithichean le luchd-turais an ath-bhliadhna agus tha gnìomhchasan na sgìre an dòchas gun toir iad spionnadh air a bheil cruaidh fheum do dh'eaconamaidh Inbhir Ghòrdain agus na Gàidhealtachd air fad.