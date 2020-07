Dìon do luchd-bruidhinn na Gàidhlig fo laghan gràin ga iarraidh

Bu chòir dìon a chur air luchd-labhairt na Gàidhlig bho ghràin stèidhichte air cànan, a rèir na buidhne-iomairt Misneachd.

Sgrìobh iad gu Riaghaltas na h-Alba leis a' mholadh aca mar phàirt den cho-chomairleachadh poblach a tha a' dol air Bile Eucoir Gràin agus Òrdugh Poblach na h-Alba airson na laghan a th' ann an-dràsta ùrachadh.

Am measg eile thathar a' beachdachadh air barrachd spèis a thoirt do dh' aois dhaoine fon lagh ach tha Gillechrìost MacGillEòin bhon bhuidhinn ag ràdh nach eil cus ann mu dheidhinn cànain no mu dheidhinn na Gàidhlig.

"Tha beachd ann bho aithisg a chaidh a sgrìobhadh leis a' Mhorair Bracadale gu bheil luchd na Gàidhlig air an dìon a thaobh cinnidh ach tha sinne a' cumail a-mach gum biodh e na b' fhasa nam biodh dìon ann airson mion-chànanan, cànan sam bith a tha air a bhruidhinn le mion-shluagh ann an Alba."

"'S ann ag amas air eucoir gràin a tha e agus 's ann mu dheidhinn aggregations a tha. Ma tha cuideigin a' toirt ionnsaigh ort agus ma tha iad a' toirt luaidh air cinneadh neo creideamh gu ruige seo chan eil càil air a bhith ann airson mion-chànan gu sònraichte a dhìon.

"Ma tha cuideigin a' cur sìos air a' Ghàidhlig neo cànan eile fhad 's a tha iad a' dèanamh eucoir bhiodh sinn ga dhèanamh na aggregation a thaobh sin," thuirt Mgr MacGillEòin.

Cinneadh

'S i a' cheist dhoirbh, am beachd Mgr MhicGillEòin, am faodar a ràdh gur e cinneadh fa leth a th' anns na Gàidheil.

"Tha beachd air a bhith ann gu h-eachdraidheil gur e seòrsa de nàisean taobh a-staigh nàisein a th' anns na Gàidheil agus chanainn gu bheil sin fhathast fìor.

"Tha sinn a' seachnadh sin co-dhiù oir bhiodh sin a' dìon duine sam bith a tha a' bruidhinn na Gàidhlig ge bith a bheil iad a' coimhead orra fhèin mar Ghàidheal gus nach eil," thuirt e.

Tha Mgr MacGillEòin ag ràdh gu bheil ballrachd Misneachd air fàs sna beagan mhìosan a dh'fhalbh agus gu bheil e an dòchas gun tèid aca air barrachd iomairtean a chur an sàs.

"'S e an rud a bu mhotha a bha a dhìth airson bliadhnaichean mòra ann an saoghal na Gàidhlig buidheann a bhith a' putadh bhon taobh a-muigh agus a' toirt seachad fianais gum bheil barrachd a dhìth," thuirt e.

"Eadar Achd na Gàidhlig thighinn a-steach agus Misneachd a' tòiseachadh cha robh mòran a thaobh sin; tha mi an dòchas gu bheil sinn air buaidh a thoirt air gnothaichean.

"Tha e fior a ràdh cuideachd gun robh diofar dhaoine agus diofar bhuidhnean a' fàs mì-riaraichte leis an t-suidheachadh co-dhiù agus, mar sin, tha mi a' smaoineachadh gu bheil seòrsa atharrachadh beachd a' tighinn san fharsaingeachd.

"Chan e dìreach Misneachd a th' ann, tha tòrr dhiofar ghuthan gan togail agus 's e rud math dha-rìribh a tha sin", thuirt e.