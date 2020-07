Tha e coltach gu bheil e doirbh gu leòr tòiseachdainn ann an obair ùr an teis-mheadhainn an lockdown, ach bhiodh e nas duilighe builleach, ma dh'fhaoidhte, ma tha an dreuchd sin ag amas air daoine sa choimhearsnachd a thoirt còmhla, agus casg gu ìre mhòr air an sin fhathast.

Bha an dearbh dhùbhlain sin aig fear air taobh siar Leòdhais, mar a tha Eilidh NicLeòid a-nise ag aithris.