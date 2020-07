Covid-19

Tha teagamh ann an tòisich seusan ùr a' bhuill-coise ann am prìomh lìg na h-Alba seachdainn a-màireach agus club St Mirren fo lockdown. Tha dearbhadh ann gu bheil Covid-19 air seachdnar sa chlub eadar luchd-coidsidh agus luchd-obrach; chan eil e air duine de na cluicheadairean. Chluich St Mirren geam càirdeal an aghaidh Hamilton an t-seachdain seo chaidh ach tha Hamilton ag ràdh nach eil an galar air duine acasan. Agus tha Comann Ball-Coise na h-Alba a' rannsachadh aithrisean gun do chluich an dàrna sgioba aig Rangers geam càirdeal an aghaidh Dundee United ann am meadhan na seachdain seo gun deuchainnean ceart a dhèanamh air feadhainn de na cluicheadairean.

Ionmhas

Tha Rùnaire Ionmhais na h-Alba, Ceit Fhoirbeis, a' coinneachadh ri ministearan ionmhais na Rìoghachd Aonaichte ann an Dùn Èideann an-diugh. Tha Riaghaltas na h-Alba ag iarraidh tuilleadh sùbailteachd san dòigh anns a bheil iad a' toirt taic-airgid do ghnìomhachasan ann an èiginn a' choròna-bhìorais.

Lagachadh bhacaidhean

Tha muinntir na h-Alba a th' ann am barrachd chunnart bhon choròna-bhìoras air adhbharan slàinte a' faighinn barrachd saorsa bhon an-diugh. Tha cead aca a-niste aig feadhainn a bha a' shieldeadh a dhol gu taighean-bìdh agus taighean-seinnse aig a bheil àite-suidhe a-muigh, gu bùthainnean agus siubhal air còmhdhail phoblach. Faodaidh iad cuideachd coinneachadh an taobh a-staigh dhorsan ri suas ri ochdnar bho dhà dhachaigh eile.

Astar sòisealta air trèanaichean

Thèid gearradh air ais air astar sòisealta air a' mhòir-chuid de sheirbheisean rèidhle na h-Alba an ath-sheachdain. Tha ScotRail ag ràdh gum bi iad, bho Dhiluain, ag iarraidh air luchd-siubhail fuireach aon mheatair bho chèile, seach an dà mheatair a th' ann an-dràsta ach bidh riaghailtean eile ann fhathast mar gum feum còmhdach-aodainn a chleachdadh. Agus thèid faighneachd de luchd-siuibhal, mus cleachd iad trèana, a bheil dòigh siubhail eile aca a bhiodh nas sàbhailte.

Iomairt smachd air reamhrachd

Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' foillseachadh iomairt ùr an-diugh airson smachd a chur air cus reamhrachd. Am measg nam molaidhean sin tha casg air sanasan airson biadh mì-fhallainn (junk food) air an telebhisean ro naoi uairean air an oidhche. Thuirt am Prìomhaire Boris Johnson aig aon àm gum bu chòir cead a bhith aig daoine an rud a thogras iad ithe ach tha e coltach gu bheil e air a bheachd atharrachadh le fianais gur dòcha gu bheil feadhainn a tha ro reamhar ann am barrachd chunnart bho Chovid-19.