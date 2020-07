Image copyright Maree NicNeacail

Tha VisitScotland ag ràdh gu bheil fàilte air luchd-turais air a' Ghàidhealtachd, ach gu bheil dùbhlain an cois na h-àireimh dhiubh a tha a' tighinn dhan sgìre.

Dh'iarr iad air luchd-tadhail a bhith foighidneach leis nach eil a h-uile gnìomhachas air fosgladh a-rithist bho dh'atharraich riaghailtean an lockdown.

Tha aithrisean ann gu bheil cuid de dh'àitean, gu h-àraidh air slighe an NC500 cho trang 's a bha iad a-riamh, ach chan eil na h-aon ghoireasan fosgailte do luchd-turais 's a bha an-uiridh.

Dùbhlan

Tha na riaghailtean an cois Covid-19 air cùisean a dhèanamh nas duilghe do chuid de ghnìomhachasan turasachd, agus tha e air a bhith na dhùbhlan aig amannan, dèiligeadh ri na h-àireamhan de dhaoine a tha a' tighinn dhan a' Ghàidhealtachd.

Thuirt Stiùiriche VisitScotland airson na Gàidhealtachd is nan Eilean, Chris Mac an Tàilleir, gu bheil cùisean air a bhith math anns an fharsaingeachd agus gu bheil iadsan a' feuchainn ri luchd-turais a stiùireadh gu àitean nach eil cho trang agus far a bheil daoine airson luchd-turais fhaicinn.

"Tha sinn ag ràdh gu bheil fàilte air luchd-turais, ach feumaidh iad a bhith mothachail nach eil na h-aon ghoireasan gu bhith ann am-bliadhna 's a bha an-uiridh.

"Bu chòir plana a bhith aig daoine, agus bruidhinn ri gnìomhachasan ro làimhe 'son a bhith cinnteach gu bheil iad fosgailte, agus ma thig iad gu àite a tha ro thrang, a bhith deiseil gluasad a dh'aiteigin eile ann an dòigh a tha coibhneil agus ciallach" thuirt e.