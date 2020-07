Taighean ùra an Ulbha

Image copyright The Wee House Company

Chaidh cùmhnant airson ceithir taighean ùra air prìs reusanta a thogail ann an Ulbha air Eilean Mhuile le The Wee House Company.

Tha Urras Coimhearsnachd Mhuile is Eilean Ìdh (MICT) air a bhith ag obair le Comann Coimhearsnachd Sgoil Ulbha (USCA) fad trì bliadhna a' cur air dòigh fearann agus ionmhas airson a' phròiseict.

Tha an sgìre feumach air taighean ùra agus le grant bho Riaghaltas na h-Alba de £777,855, agus £48,000 bho Stòras Taigheadais Comhairle Earra Ghàidheal is Bhòid a bharrachd air taic bho dhiofar dhaoine eile, tha iad a-nise deiseil airson an ath cheum a ghabhail.

Image copyright Helen NicDhòmhnaill Image caption Seo sealladh bho aon de na làraich far an tèid na taighean a thogail.

Thèid na ceithir taighean a thogail air dà làraich - aon a chaidh a cheannach tro Stòras Fearann na h-Alba agus an dàrna làrach a chaidh a thoirt seachad le uachdaran ionadail.

Thèid poileasaidh ionadail a thaobh cò gheibh prìomhachas airson nan taighean agus bidh màl reusanta orra agus bidh iad furasta an teasachadh.

Thuirt fear-labhairt USCA, Josh Liddle, gu bheil a' phroiseact seo mar phàirt den iomairt airson barrachd dhaoine a thàladh chun na sgìre agus àireamhean sa bhun-sgoil a leudachadh.

"Bidh e na bhuannachd dhan eaconamaidh agus dhan choimhearsnachd ionadail.

"Tha e cho math a bhith a' faicinn the Wee House Company a' faighinn a' chùmhnant seo agus tha sinn a' coimhead air adhart ri bhith a' cur fàilte bhlàth air barrachd dhaoine dhan choimhearsnachd againn an ath-bhliadhna," thuirt e.