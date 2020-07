Leisgeul ga thabhainn do luchd-obrach Dachaigh-èiridinn a' Chinn a Tuath

Dh'iarr NHS na Gàidhealtachd leisgeul an luchd-obrach aig dachaigh-èiridinn a' Chinn a Tuath ann an Inbhir Nis (RNI) leis nach robh cò-chomhairleachadh aca ro làimhe mu bhi a' dùnadh uardan anns an ospadal rè-ùine.

Chaidh innse bho chionn seachdainn gum biodh gach euslainteach a bh'anns an RNI gan cur a dh'àiteigin eile - mar eisimpleir, dachaigh-cùraim no gum biodh iad a' faighinn dhachaigh dhan taigh aca fhèin.

Cha robh air fhàgail ach timcheal air coignear euslainteach anns an RNI co-dhiù.

Cuideachd aig an àm sin, thuirt NHS na Gàidhealtachd gum biodh luchd-obrach an ospadail gan cuir a dh'obair ann an Ospadal an Rathaig Mhòir, no ann an goireasan coimhearsnachd.

Truagh

Bha seo uile mar ullachadh ma choinneamh dàrna "suaile" sam bith den choròna-bhìoras thuirt iad.

Ach, chuir an dòigh anns an do laimhsich NHS na Gàidhealtachd a' chùis fearg air na h-aonaidhean.

Thuirt an t-aonadh Unison gun robh an dì-chonaltraidh bhon an NHS "truagh".

Dh'fhàg an naidheachd mòran luchd-obrach troimh-chèile 's cuid aca den bheachd gum biodh seo a' ciallachadh dùnadh maireanach dha na uardan aig an RNI.

Ach às dèidh coinneimh eadar an t-aonadh agus NHS na Gàidhealtachd tha gealltanas ann nach bi na uardan dùinte ach rè-ùine.