Fearann dhan a' choimhearsnachd

Image copyright Geograph

Tha 2,000 àcair fearainn ga thabhainn air a' choimhearsnachd ann an Loch Carrann le uachdaran na sgìre mar ghibht.

Thuirt Mark Pattinson gun toireadh seo cothrom dhan choimhearsnachd pròiseactan a chur air bhonn a bhiodh gu feum dhan an sgìre.

Tha am fearainn a' toirt a-steach talamh croite, talamh ionaltraidh agus beagan choilltean.

Tha Mgr Pattinson airson 's gun tèid buidhean chathranais a chur air bhonn airson cùisean a' ruith agus gur e turasachd an dòigh air adhart.

Buannachd

Tha e den bheachd gum biodh seo gu buannachd mhuinntir na sgìre.

Ach tha tuilleadh fiosrachaidh mun phlana aige ga iarraidh le cuid sa choimhearsnachd, mus bidh iad deònach gabhail ris.

Tha cuid a' togail ceist mu carson is ann an-dràsta a tha Mgr Pattinson airson an fhearainn a thoirt seachad agus e an dèidh a bhith na uachdaran 'san àite airson 40 bliadhna.

Tha iad cuideachd diombach a thaobh 's gu bheil cuid den fhearrain fo lagh na croitearachd 's nach bhith e 's dòcha furasta cead fhaighinn 'son rudan eile a dhèanamh leis.

Coinneamh

Bha dùil aig Mgr Pattinson coinneamh phoblach a chumail mun chùis ron a seo, ach leis a' choròna-bhìorais a' toirt buaidh, cha b'urrain dha sin a' dhèanamh.

Ach anns an àm ri teachd, nuair a tha e comasach, thèid coinneamh a chumail airson cothrom a thoirt don t-sluagh bhòtadh co-dhiù tha iad airson an talamh a ghabhail os làimhe.