£50m airson tidsearan ùra fhastadh an Alba

Image caption Cha leig clann anns a bhun-sgoil cumail ri riaghailtean a thaobh astrachadh-sòisealta.

Thèid £50m a chosg ann a bhith a' fastadh luchd-teagaisg ùra mar phàirt den iomairt sgoiltean na h-Alba fhosgladh air an ath mhìos.

Thuirt Rùnaire an Fhoghlaim, Iain Swinney cuideachd gum faigh comhairlean na h-Alba £20m gus an cuideachadh le bhith ag ullachadh airson fosgladh a-rithist.

Thathas an dòchas 850 tidsear ùr fhastadh ann an Alba sa bhliadhna a tha romhainn.

Bha seo mar phàirt den taic a dh'ainmich Rùnaire an Fhoghlaim, Iain Swinney aig Holyrood Diardaoin, airson sgoiltean a' chuideachadh ann a bhith a fosgladh a-rithist san Lunastal.

Luchd-taic

Le taic de £50m bidh cothrom ann 200 neach taic sgoile a bharrachd fhastadh, airson na bliadhna sgoile a tha romhainn.

Thuirt e cuideachd gum biodh £20m a' dol gu ùghdarrasan ionadail airson an cuideachadh le gnothaichean leithid glanadh a bharrachd a bhiodh a dhìth agus còmhdhail sgoile.

Bithear ag obair gu dlùth le COSLA, thuirt Mgr Swinney, airson barrachd tuigse a bhith aca air far am bi an t-airgead a dhìth anns gach sgìre.

Thuirt e gun tig co-dhùnadh deireannach an ath-sheachdainn, co-dhiù tha e sàbhailte a dhol air adhart le na planaichean aca airson na sgoiltean fhosgladh às ùr.

Ach cheasnaich fear-labhairt nan Tòraidhean air foghlam, Jamie Greene carson nach toireadh Mgr Swinney gealltanas seachad gum fosgladh na sgoiltean san Lunastal leis gu bheil taighean-seinnse agus taighean-bidhe mar thà fosgailte.

Dh'iarr e air Mgr Swinney a' chùis a shoillearachadh do phàrantan.

Deatamach

Thuirt Rùnaire Aonadh an Luchd-teagaisg, NASUWT, An Dtr Pàdraig Roach, gu bheil e cudthromach gu bheil ùine ga thoirt do gach sgoil deisealachadh freagarrach a dhèanamh aon uair 's gun tèid planaichean an riaghaltais fhoillseachadh, ge bi an ann an t-seachdainn-sa tighinn a tha sin.

"Bu chòir aire a thoirt gu bheil na sgoiltean dùinte an dràsta airson saor-laithean an t-samhraidh.

"Feumaidh an riaghaltas agus comhairlean ionadal ceumanan a ghabhail 'son a bhith cinnteach gu bheil riaghailtean slàinte an-sàs airson cunnart a' lùghdachadh a thaobh sgapadh Covid-19 agus bithidh sin deatamach ann a bhith toirt misneachd do phàrantan agus do luchd-teagaisg.

"Tha sàbhailteachd nan sgoilearan is luchd-obrach mar phrìomhachas" thuirt e.