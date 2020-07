Fàilte air obair àrd-ìre ChalMac ann an Leòdhas

Image copyright CalMac

Chuir Comhairle nan Eilean Siar fàilte air an naidheachd gum bi Ceannard Obraichean ChalMac stèidhichte ann an Leòdhas.

'S e Fionnlagh MacRath, a bha roimhe na mhanaidsear sgìreil dha CalMac anns a' cheann a tuath, a fhuair an obair ùr.

Tha Mgr MacRath a' fuireach ann an Scalpaigh agus bidh e ag obair a-mach às an oifis aca ann an Steòrnabhagh.

'S e seo a' chiad dhreuchd aig àrd-ìre a tha a' chompanaidh air a stèidheachadh anns na h-Eileanan an Iar agus tha Comhairle nan Eilean Siar an dòchas gun tig tilleadh.

Criuthaichean ionadail

Choinnich a' Chomhairle ri Ministear nan Eilean, Pòl Wheelhouse, an t-seachdain seo chaidh 's iad airson 's gun deadh barrachd dhaoine às na h-Eileanan fhèin a thrèanadh airson a bhith ag obair air na h-aiseagan.

Tha iad a' dèanamh dheth gum biodh seirbheisean na bu sheasmaiche le criuthaichean ionadail.

Thuirt Cathraiche na Còmhdhail aig Comhairle nan Eilean Siar, An Comh, Ùisdean Robasdan, gum feumar coimhead ri na tha de luchd-obrach ChalMac stèidhichte air tìr-mòr, an taca ri na tha stèidhichte anns na h-Eileanan fhèin.

Bu chòir prìomhachas a thoirt dha bhith a' trèanadh agus a' fastadh dhaoine gu h-ionadail thuirt e.