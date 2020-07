Ionad ùr Inbhir Losaidh

Image copyright Ministrealachd an Dìon

Chaidh ionad airson itealain chogaidh a chosg £100m a thoirt seachad dha Ministrealachd an Dìon gu h-oifigeil Diardaoin.

'S ann anns an ionad a thèid cuid dhen na 9 itealain Boeing Poseidon, a tha gu bhith stèidhichte aig Inbhir Losaidh, a chumail.

Thàinig a' chiad thè dhiubh sin a dh'Inbhir Losaidh bho chionn grunn mhìosan.

Bidh àite ann cuideachd airson goireasan trèanaidh dhan fheadhainn a bhios ag obair orra.

'S e Boeing Defence UK (BDUK) a thog an t-ionad còmhla ris a' chompanaidh ionadail Robertson le còrr is 300 a' faighinn cosnaidh ann fhad 's a bha am pròiseact a' dol air adhart.

Thuirt Ministear an Dìon, Jeremy Quin, gum bi an t-ionad na phàirt chudromach de thèarainteachd na dùthcha anns na bliadhnaichean a th' air thoiseach.