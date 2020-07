Feumar lùghdachadh mòr a rannsachadh

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Dòmhnall MacLeòid

Thuirt Bòrd na Gàidhlig gum feumar coimhead ri carson a tha lùghdachadh mòr air a bhith ann san àireamh de chloinn òig a tha ann am foghlam Gàidhlig.

Dh'innis iad Diciadain gu bheil an àireamh chloinne aois trì bliadhna no nas òige a th' ann am foghlam Gàidhlig airson nan tràth-bhliadhnachan sìos còrr is 20%.

Ach tha an àireamh sgoilearan ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig sa bhun-sgoil air a dhol an-àirde, agus tha barrachd ag ionnsachadh na Gàidhlig san àrd-sgoil cuideachd.

Bhruidhinn am fear-naidheachd Alasdair MacLeòid ri Dòmhnall MacLeòid, a tha na stiùiriche aig Bòrd na Gàidhlig.