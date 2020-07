Maoineachadh ga fhoillseachadh fo Aonta nan Eilean

Image copyright Catherine Morgan/Geograph

Thèid £100m de thaic-airgid a roinn eadar na h-Eileanan an Iar, Arcaibh agus Sealtainn, ann an aonta a thèid fhoillseachadh Diardaoin.

Innsidh Boris Johnson gu bheil Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' cur £50m dhan aonta, agus esan air turas a dh'Alba.

Thèid £50m eile a chur ri Aonta nan Eilean le Riaghaltas na h-Alba, a' ciallachadh gum bi £100m ri fhaotainn thairis air 15 bliadhna - coltach ri mar a thachair le aontaidhean bhailtean agus sgìrean eile ron seo.

Tha am maoineachadh ag amas air eaconomaidh nan eilean a leudachadh, agus obraichean ùra a chruthachadh.

Anns a' bhliadhna a tha romhainn thèid co-dhùnadh a dhèanamh air na pròiseactan anns gach sgìre a gheibh taic-airgid.

Thuirt ceannard Comhairle nan Eilean Siar, Ruairidh MacAoidh, gun robh na h-eileanan a' faighinn an treas uiread 's a tha sgirean eile ann an Alba, agus gum faodadh an t-airgead seo cruth-atharrachadh a thoirt air na h-eileanan.

Tha Righaltas na h-Alba ag ràdh gur iad roinnean na turasachd, a' chumachd, agus a' bhun-structair a gheibh prìomhachas.

Thuirt am Prìomhaire gun robh e a' riochdachadh a h-uile oisne den Rìoghachd Aonaichte, 's e a' gealltainn cothromachd is co-ionnanachd do gach sgìre.