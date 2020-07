Seachdain às deidh do thaighean òsta agus taighean bìdh fosgladh tha luchd-gnòthachais air a' Chomraich ag ràdh gu bheil an t-àite cho trang is a bha e riamh.

Tha na h-uidhear a' tadhal air an sgìre is gu bheil cuid de ghnìomhachasan ag ràdh gu bheil tàire aca biadh fhaighinn agus a chumail ri daoine.

Ag aithris bhon a' Chomraich, seo Eileen NicDhòmhnaill.