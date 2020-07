Sheall fiosrachadh a chaidh fhoillseachadh an-diugh le Bòrd na Gàidhlig gu bheil an àireamh chloinne ann am foghlam Gàidhlig air a dhol suas bhon uiridh.

Aig a cheart àm ge-ta tha an àireamh ann an sgoiltean-àraich air a dhol sìos agus an àireamh chloinne, aois neoini gu trì sa Ghàidhlig air tuiteam gu mòr.

Thàinig seo agus eòlaiche air planadh-cànain air iarraidh gun tèid gluasad air falbh bho aonadan Gàidhlig ann an sgoiltean Beurla gu barrachd sgoiltean Gàidhlig fa-leth.

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.