A dh'aindeoin 's nach eil na h-aiseagan a giùlain uiread de dhaoine an coimeas ris an àbhaist aig an àm seo den bhliadhna tha e soilleir ann an Uibhist gu bheil luchd-turais a'tilleadh.

Cuiridh mòran anns a' ghnìomhachas fàilte air an sin, ach chan eil a h-uile goireas fosgailte fhathast - rud nach eil 's dòcha soilleir dhaibhsean a tha a' tadhal. Tha an aithris seo aig Màiri Riddoch..