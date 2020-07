Figearan air Foghlam Gàidhlig a' toirt beagan misneachd

Dh'fhoillsich Bòrd na Gaìdhlig an dàta bliadhnail air foghlam Gàidhlig le figearan a' toirt misneachd le àireamhan a' taghadh Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (FTMG) a' dol suas.

Tha an aithisg a' sealltainn gu bheil an àireamh de sgoilearan anns a' bhun-sgoil air a dhol suas 230 agus tha 15 a bharrachd de luchd-teagasg anns na bun-sgoiltean.

Cuideachd tha àireamh nan sgoilearan a' dèanamh foghlam luchd-ionnsachaidh san àrd-sgoil air èirigh 339 bho an-uiridh.

Chìthear gu bheil àrdachadh beag cuideachd air tighinn air sgoilearan a thagh foghlam tro mheadhan na Gàidhlig anns an àrd-sgoil suas 23 bhon bhliadhna an-uiridh.

Ach tha an àireamh de thidsearan an sin air a dhol sìos.

Airson figearan nan sgòiltean-àraich 's ann sna h-Eileanan an Iar a tha an àireamh as motha de chloinn a' dol ro FTMG aig 73.4%, leis a' Ghàidhealtachd às an dèidh le 9.3%, Earra-Ghàidheal is Bòd aig 3.2% agus an uair sin Siorrachd Dhùn Bhreatainn le 1.5%.

Do chloinn anns na bun-sgoiltean, tha an àireamh sin a' tuiteam an uair sin gu mòr anns na h-Eileanan Siar le 40% a' dol tro FTMG.

Tha 6% de sgoilearan air a' Ghàidhealtachd ann am FTMG, le 3.8% à Earra-Ghàidheal is Bòd agus an uair sin 1.8% de sgoilearan Ghlaschu.

Mionaideach

Airson sgoilearan sna h-àrd-sgoiltean tha 23.4% de sgoilearan a' leantainn FTMG anns na h-Eileanan Siar.

Air a' Ghàidhealtachd tha sin aig ìre 3.2%, an Earra-Ghàidheal is Bòd 1.4% agus ann an Glaschu 1.3%.

Tha an dàta mionaideach a' cur ris a' phlana airson foghlam aig Bòrd na Gàidhlig agus aig ùghdarrasan is buidhnean foghlaim.

Thathar air a bhith a' cruinneachadh an fhiosrachaidh seo bhon bhliadhna sgoile 2001-02.

Chìthear an aithisg air fad an seo.