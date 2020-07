An Lanntair a' fosgladh a-rithist

Image copyright An Lanntair Image caption Bha còrr is ceud neach an sàs anns a' phroiseact 'Leabhar-sgeidse an Lanntair'.

Fosglaidh ionad ealain An Lanntair ann an Steòrnabhagh air an 17mh den Lunasdal às dèidh dhaibh a bhith dùinte bhon a' Mhàrt ri linn a' choròna-bhìorais.

Bidh iad a' fosgladh an làr às ìsle an toiseach dhan a' phoball agus bi taisbeanadh ùr anns a' phrìomh ghailearaidh 'Leabhar-sgeidse An Lanntair'.

Bha am pròiseact seo ag amas air cuspair ùr gach latha fad 30 latha airson daoine a bhrosnachadh a bhith ri obair ealain.

Fàilte

Bidh a' bhùth fosgailte, agus gheibhear biadh ann am pod-bidhe a thathar a' cur air dòigh taobh a-muigh an togalaich.

Thuirt Àrd-oifigear An Lanntair, Elly Fletcher gu bheil iad a' coimhead air adhart gu mòr ri bhith a' cur fàilte air a' choimhearsnachd.

"Tha sinn air a bhith ag obair gu cruaidh airson cùisean a dhèanamh sàbhailte do dhaoine a tha tighinn a-steach agus dhan an luchd-obrach againn" thuirt i.

Chan eil dùil gum fosgail an cafaidh shuas an staidhre, no an taigh-dhealbh gu meadhan na Sultaine, le riaghailtean an sàs a thaobh astrachadh sòisealta.