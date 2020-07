Uallach mu sgudal ann am Pàirc Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh

Image copyright Pàirc Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh Image caption Chaidh milleadh a dhèanamh air a' chraoibh seo faisg air Loch Mhòr-thulaich.

Tha iarrtas ann gun tèid barrachd a dhèanamh 'son smachd fhaighinn air daoine a bhith a' fàgail sgudail às an dèidh nuair a tha iad a' tadhal air Pàirc Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh.

Tha seo a' tighinn agus luchd-tadhail air sgudal, teantaichean, is salachair fhàgail aig Loch Mòr-thulaich air an deireadh sheachdain.

Bha còrr is 40 teanta air a' chladach aig an loch air an deireadh sheachdain, s' chaidh sgrios a dhèanamh air cuid de chraobhan na sgìre.

Chaidh còrr air 30 teintean càmpachaidh a' lasadh 'sa phàirce air an deireadh sheachdain - rud nach eil ceadaichte - 's b'fheudar dha na poilis is luchd-smàlaidh a dhol an sàs.

Ann am pàirtean den phàirc tha daoine air a bhith fàgail na càraichean aca air oir an rathaid, a' ciallachadh gu bheil e duilich do chàraichean eile faighinn seachad orra.

Thuirt neach-labhairt bho Bhòrd Ùghdarrais na pàirce, Geva Blackett gu bheil an t-uabhas dhaoine air a bhith a' tighinn dhan sgìre bhon a dh'atharraich riaghailtean lockdown 's ged a tha maor-dùthcha timcheall bho mhoch gu dubh, nach urrainn dhaibh sùil a chumail air a h-uile sian a tha tachairt.

Dh'iarr e air luchd-tadhail a tha tighinn dhan a' phàirc an cuid sgudail a thoirt dhachaigh leotha.

Tha a' phàirc air iomairt a chur air chois air na meadhanan sòisealta air a bheil #TakeItHome.