Cuairt-dheireannach Chupa na h-Alba san Dùbhlachd

Image copyright SNS Image caption Chaidh Hearts agus Celtic an aghaidh a chèile anns a' chuairt dheireannach an uiridh.

Thèid Cuairt-dheireannach Cupa na h-Alba airson seusan 2019-20 a chluich air an 20mh den Dùbhlachd aig Pàirce Hampden.

Bha còir an geama a chluich air an 9mh latha den Chèitean ach chaidh a chuir dheth air sàilleabh a'choròna-bhìorais.

Chaidh na h-iar chuairtean deireannach a chuir dheth air a shàilleabh cuideachd.

Le sin, thèid Hearts an aghaidh Hibernian agus cluichidh Celtic an aghaidh Obar Dheathain air an 31mh den Dàmhair agus an 1mh den t-Samhain.

Cead

Thèid an dà gheama sin cuideachd a chluich aig Pàirce Hampden.

Dh'innis Comann Ball-coise na h-Alba cuideachd gum bi e ceadaichte do chluicheadairean a bhith an sàs, fiù 's ged a bhiodh iad air cluich do sgioba eile san fharpais ro'n ìre seo.

Tha sin a' fàgail gum faodadh Craig Gordon cluiche do Hearts an aghaidh Hibs às dèidh dha Celtic fhàgail.

Dh'fhaodadh Jonny Hayes cluiche an aghaidh Celtic san iar-chuairt dheireannach eile às dèidh dha fhèin gluasad a dh'Obar Dheathain.

Mar phàirt de riaghailtean ùra a thig a steach air thoiseach air an ath sheùsan, bi e cuideachd ceadaichte do sgiobaidhean còignear a thoirt far na beinge anns na geamannan seo.

Thùirt Àrd-oifigear an SFA Ian Maxwell gun robhar riamh an dùil crìoch a chuir air an fharpais, agus ged a tha COVID-19 air buaidh a thoirt air clàr nan geamannan, thathar misneachail gum mair a' chuairt dheireannach seo ann an cuimhne dhaoine.

Luchd-taic

Thuirt e cuideachd gu bheil na deitichean a' toirt dhaibh an cothrom as fheàrr gus luchd-taic fhaighinn a steach gu na geamannan aig Hampden.

Thuirt e cuideachd gur e slàinte agus sàbhailteachd nan cluicheadairean, an luchd-obrach agus an luchd-taic an rud as cudromaiche, agus gun cùm iad orra a' leantainn comhairle Riaghaltas na h-Alba.

Tha Celtic ag amas air an duais a thogail airson an ceathramh turas ann an sreath.

Leis a' chuairt dheireannach ga cumail dìreach beagan làithean ron an Nollaig ge ta, chan eil teagamh ann gur e deagh phrèasant a bhiodh ann, ge bith cò a ghlèidheas an Cupa ainmeil.