Aithisg na Ruis

Dh'fhoillsich Comataidh an Fhiosrachaidh agus na Tèarainteachd ann an Taigh nan Cumantan aithisg air buaidh na Ruis air poileataigs Bhreatainn cha mhòr bliadhna gu leth an dèidh sgrìobhadh na h-aithisg. Tha a' chomataidh a' fàgail air Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte nach robh iad deònach rannsachadh an do ghabh an Ruis gnothach ri referendum Bhrexit ann an 2016. Tha an aithisg ag ràdh gu bheil comasan saidhbear na Ruis nan cunnart dhan Rìoghachd Aonaichte, ach nach robh na h-ùghdarrasan ann am Breatainn deònach gabhail ri sin, gu h-àraid ann an suidheachadh referendum an EU.

Iasad Riaghaltais

Ghabh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte £35bn air iasad anns an Òg-mhios mu choinneimh na cosgais a chuir èiginn a' Choròna-bhìorais air an dùthaich. Thuirt Oifis nan Staitistigean Nàiseanta gur e sin an treas suim as motha riamh ann an aon mhìos. Thuirt an Seansalair, Rishi Sunak, gu bheil e follaiseach gun tug am pandemic droch bhuaidh air airgead phoblach, ach gum biodh cùisean gu math nas miosa mura b' e na rinn an Riaghaltas.

Figearan Bàis

Tha figearan oifigeil ag ràdh gun robh àireamh a' bhàis ann am Breatainn air an t-seachdain gu Dihaoine an 10mh là den mhìos seo 6% nas lugha na an àbhaist airson an àm seo den bhliadhna. Chaidh 9,919 bàs a chlàradh. Chaidh COVID-19 ainmeachadh ann an 388 dhiubh sin - an àireamh as lugha bho an t-seachdain mus do thòisich an Lockdown.

Taic EU

Tha an Spàinn 's an Eadailt am measg nan dùthchannan as motha a gheibh de thaic bhon Aonadh Eòrpach, a dh'aontaich stòras do dhùthchannan an EU air an tug COVID-19 buaidh. Bidh còrr is leth den airgead sin ann an dreach granta nach tig air na dùthchannan sin a phàigheadh air ais. Thuirt Seansalair na Gearmailt, Angela Merkel, gur e seo am freagairt dhan èiginn as motha riamh a thàinig air an Aonadh Eòrpach.

An Eaglais Bhreac

Gheall Riaghaltas na h-Alba, agus Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte, £90m do dh'eaconomaidh sgìre na h-Eaglaise Brice. Thèid a chur ri pròiseactan a chruthaicheas cosnadh, agus ri leasachadh bun-structair na sgìre. Thig £50m bho Riaghaltas na h-Alba, agus an £40m eile bho Roinn an Ionmhais ann an Lunnainn.

PSE

Tha dragh air Clèir Leòdhais aig Eaglais na h-Alba mun churricealam ùr airson foghlaim phearsanta shòisealta sna sgoiltean. Tha an eaglais den bheachd gu bheil tòrr dheth mì-iomchaidh, 's iad a' dol gu Achd Saorsa an Fhiosrachaidh airson tuilleadh fhaighinn a-mach mu dheidhinn. Thuirt Neach-Labhairt do Chomhairle nan Eilean Siar gu bheil iad a' dèanamh sgrùdaidh an-dràsta air cùrsaichean PSE san àrd-sgoil 's gum bi co-chomhairle ann le pàrantan mu dheidhinn tràth air a' bhliadhna sgoile ùir. Thuirt iad, nuair a bhios sin dèanta, gum bi ath-sgrùdadh ann air an teagasg sin sa bhun-sgoil. Thuirt e nach eil pàrantan air a bhith a' gearain riuthasan, agus gum feum iad taic a thoirt do dh'òigridh dèiligeadh ri saoghal a tha ag atharrachadh gu luath.