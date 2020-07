Uardan aig an RNI dùinte rè ùine

Tha NHS Na Gàidhealtachd a' dol a dhùnadh uardan aig Taigh-eiridinn Rìoghail a' Chinn a Tuath ann an Inbhir Nis rè ùine airson ullachadh air eagal 's gun tig an dàrna suaile den a' Choròna-bhìoras.

Tha an t-ospadal coimhearsnachd mar as trice a' toirt cùraim seachad do sheann daoine.

Bha grunn chùisean den Choròna-bhìoras anns an RNI anns a' Ghiblean.

Thuirt NHS na Gàidhealtachd gun tèid na h-euslaintich air fad a chur a dh'àiteachan eile thairis air a' mhìos a tha air thoiseach oirnn.

Àrainneachd

Mar eisimpleir thèid feadhainn a chur gu dachaighean-cùraim, no gheibh feadhainn dhachaigh dhan taigh aca fhèin.

Thuirt oifigearan gun toir seo cothrom obair-càraidh dheatamach a dhèanamh agus àrainneachd fhreagarach a chur air dòigh ma 's e is gun tig an dàrna suaile de ChOVID-19.

Thuirt am bòrd slàinte gu bheil iad ag atharrachadh sheirbheisean agus gun tèid luchd-obrach a ghluasad gu Ospadal an Ràthaig Mhòir no gu goireasan slàinte eile sa choimhearsnachd.

Thuirt ceannardan a' bhùird gun dèan iad ath-sgrùdadh tric fhad 's a tha iad a' dùnadh nan uardan seo aig an RNI.

Thug iad taing dha luchd-obrach an RNI airson na dòigh anns an do dhèilig iad ris a' phandemic thairis air na mìosan a dh'fhalbh.

Dh'iarr am BPA Gàidhealach Rhoda Ghrannd fiosrachadh mionaideach bhon bhòrd mu na planaichean aca.