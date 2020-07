Pròiseact hàidhdreaidein an Ceann Loch Chille Chiarain

Image copyright Getty Images

Thòisich pròiseact ann an Ceann Loch Chille Chiarain, a tha na chiad cheum a dh'ionnsaigh hàidhdreaidean a chleachdadh an àite gas sa bhaile.

Tha planaichean na companaidh SGN ann an Cinn Tìre a' tachairt aig an aon àm ri sgeama eile a tha aca aig Beul Lìobhann ann am Fìobha.

Tha iad an dòchas gum bi iad mar a' chiad dà àite san t-Saoghal a chuireas siostam teasachaidh hàidhdreaidein ann an taighean.

'S e an rud as cudromaiche mu shiostam teasachaidh hàidhdreaidein gu bheil e nas glaine dhan àrainneachd - chan eil hàidhdreaidean a' cur càrboin dhan adhar, ao-coltach ri gas a tha a' mhòr-chuid a' cleachdadh airson taighean a theasachadh ann am bailtean na h-Alba

Gas

Tha gas hàidhdreaidein a' dol tro phròiseas far a bheil uisge ann an tanca a' dol tro shiostam electrolysis airson an hàidhdreaidean a thoirt às an uisge.

Faodar seo a dhèanamh le bhith a' cleachdadh dealain uaine bho thuathanasan gaoithe, agus tha iad sin pailt anns an sgìre.

Thèid an gas an uairsin tro phìoban dha na taighean agus thèid a chleachdadh anns an aon dòigh 's a bheilear a' cleachdadh gas nàdarra an-dràsta.

Tha dùil aig a' chompanaidh stòras de hàidhdreaidean a chumail ann an tancaichean aig Machaire Shànais.

Tha iad den bheachd gum bi e furasta gu leòr na boilearan a th' aig daoine an-dràsta atharrachadh bho bhith ag obair le gas, gu bhith ag obair le hàidhdreaidean.

Thuirt SGN gu bheil iad an dùil tòiseachadh air 300 taigh ann am Fìobha agus ma tha am pìleat soirbheachail thèid barrachd thaighean a cheangal ris an t-siotam hàidhdreaidein anns na bliadhnaichean a tha air thoiseach oirnn.

Rannsachadh

Ann an Cinn Tìre fhuair am pròiseact cead-dealbhachaidh airson uidheamachd hàidhdreaidein a chur aig raon-adhair Mhachaire Shànais, agus thathas air an rannsachadh teicnigeach agus dealbhadh einnsinnìreach a dhèanamh mar thà.

Chan ann dìreach mu theicneòlas a tha seo, leis gum bi cosnaidhean na lùib - rud a tha feumach ann an Cinn Tìre.

Chan eil ach sia mìosan bhon a thuirt a' chompanaidh Tuathanas Gaoithe CS Wind gun robh iad a' dol a phàigheadh dheth 94 luchd-obrach bhon fhactaraidh aca.

Tha e na amas aig Riaghaltas na h-Alba cur às de sgaoileadh chàrboin dhan àile ron bhliadhna 2045.