Dàil air àrd-sgoil Ghàidhlig ùr ann an Dùn Èideann

Rinn Comhairle Bhaile Dhùn Èideann co-dhùnadh nach cur iad airgead a dh' ionnsaigh àrd-sgoil Ghàidhlig ùr a stèidheachadh anns a' bhaile an-dràsta.

Bhathar air a bhith a' beachdachadh mun a seo bho thoiseach na bliadhna, agus moladh ann dà sgoil, tè Bheurla is tè Ghàidhlig, a thogail air làraich ann an Liberton.

Ach bha cuid de phàrantan nan sgoilearan Gàidhlig mì-chinnteach mun mholadh sin agus iad ag iarraidh modail coltach ri Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu - sgoil fa leth.

Ionmhas

A rèir fhir de na pàrantan aig a bheil clann a tha a' faighinn foghlaim tro mheadhan na Gàidhlig anns a' bhaile, Seumas Eglington, bha e foilleasach aig toiseach na bliadhna gum biodh dàil anns a' phròiseact mura ghabhadh pàrantan ri moladh Liberton.

Tha esan dhen bheachd nach eil e a' cur iognadh air pàrantan gu bheil dàil gu bhith ann, gu h-àraidh leis gun robh teine anns an t-seann sgoil aig Liberton.

Cuideachd le suidheachadh ionmhais gach comhairle ann an Alba gu math duilich ri linn a' Choròna-bhìorais, tha Comhairle Bhaile Dhùn Èideann air roghainneachadh gun a bhith a' cosg airgid air a' phr`oiseact seo an-dràsta co-dhiù.

Tha Bun-sgoil Taobh na Pàrice ann an ceann a tuath a' bhaile làn agus tha Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbaig far am faighear cuid a chuspairean tro mheadhan na Gàidhlig, air an aon dòigh.

Thuirt Mgr Eglington gu bheil còraichean aig a' chloinn aca a bhith a' faighinn foghlaim tro mheadhain na Gàidhlig.

Cudromach

"S e a' cheist a bhios aig tòrr phàrantan ann an Dùn Èideann carson nach eil na còraichean againne a' coimhead a' cheart cho cudromach ri na còraichean sgoilearan ann an sgoiltean eile ann an Dùn Èideann, sgoiltean far am bi iad a' teagasg anns a' Bheurla.

Dh'aidich Mgr Eglinton nach eil cùisean furasta dhan chomhairle an-dràsta ach thuirt e, leis an iarrtas a' fàs, tha an t-àm aca an cànan a leasachadh agus airson sin a dhèanamh, tha feum air barrachd sgoiltean.