Dragh mu fhoghlam pearsanta is sòisealta

Tha Clèir Leòdhais de dh'Eaglais na h-Alba air dragh a thogail mu atharrachaidhean a tha san amharc a thaobh foghlam pearsanta is sòisealta (PSE) anns na h-Eileanan an Iar.

Tha a' Chomhairle a' beachdachadh air curraicealam ùr a thoirt a-steach a stèidhich Riaghaltas na h-Alba airson sgoilearan.

Tha Eaglais na h-Alba den bheachd gu bheil tòrr dheth nach eil freagarrach agus tha iad a' sireadh fhreagairtean tro Achd Saorsa an Fhiosrachaidh mu na dh'fhaodadh tachairt.

Thuirt an t-Urramach Ùisdean Stiùbhart bho Eaglais na h-Alba, a tha cuideachd na bhall de Chomataidh an Fhoghlaim aig Comhairle nan Eilean Siar, gu bheil uallach air gu bheil na goireasan a thaobh PSE ri fhaighinn son a theagasg do chloinn anns a bhun-sgoil 's tha ceist air ciamar as urrain pàrantan nach eil airson 's gu faigh a' chlann an oideachadh seo, an toirt às a chlas sin.

Tha uallach air an eaglais cuideachd mu ciamar as urrain sgoilear àrd-sgoil, iad fhèin a thoirt a-mach às a chlas ma tha iad a' faireachdain gu bheil na tha ga theagasg a' dol an aghaidh an cogais agus spioradalachd a' chreidimh aca.

"A thaobh na tidsearan, ma tha iadsan a' faireachdain mì-chofhurtail, ciamar as urrain dhaibhsan a bhith air an tarraing a-mach" dh'fhoighnich e.

Ach bha Mgr Stiùbhart a' moladh gum biodh cò-obrachadh a' dol a thaobh seo.

Thuirt neach labhairt bho CNES gun robh iad a' dèanamh sgrùdaidh air cùrsaichean PSE san àrd-sgoil 's gum bi co-chomhairleachadh ann le pàrantan mu dheidhinn, tràth sa bhliadhna sgoile ùir.

Nuair a tha sin air a dhèanamh, thuirt iad, nì iad ath-sgrùdadh air na tha air a theagasg sa bhun-sgoil.

Thuirt iad cuideachd nach eil iad air gearain fhaighinn bho phàrantan agus gum feum iad taic a thoirt do chloinn dèiligeadh le saoghal a tha ag atharrachadh gu luath.