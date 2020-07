Podaichean-ithe connspaideach

Tha fear-gnothachais san Eilean Sgitheanach a' fàgail air Comhairle na Gàidhealtachd gu bheil suas ri 20 duine ann an cunnart an cosnadh a chall le cho slaodach is a tha siostam-ceadachd is planaidh na Comhairle.

Thuirt Campbell Dickson, aig a bheil Taigh-òsta Phort Rìgh, gun do dh'innis a Chomhairle dha podaichean-ìthe (no dining pods) ùra taobh a-muigh an taigh-òsta a thoirt air falbh sa spot, no gun toir iad fhèin air falbh iad, leis nach eil cead ceart aige air an son.

Tha Alasdair MacLeòid ag aithris…